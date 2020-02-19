Кабмин предлагает ужесточить ответственность облэнерго

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Для операторов систем распределения повысят штрафы

Кабинет министров Украины предлагает ужесточить ответственность операторов систем распределения (ОСР) на рынке электроэнергии. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Сообщается, что на заседании Кабмина одобрен законопроект, который ужесточит ответственность естественных монополий - операторов систем распределения - за злоупотребления на рынке электроэнергии. В частности, вырастут штрафы за завышенную плату за подключение к электросетям, а также за затягивание рассмотрения документов от бизнеса.

Кроме того, предлагается ужесточить контроль за использованием собранных от потребителей средств. Они будут идти на развитие электросетей, а не на личные нужды владельцев облэнерго.

Фото: проект закона

Напомним, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель предложил уравнять цену электроэнергии для населения и промышленности. По его мнению, выравнивание тарифов в дальнейшем благодаря конкуренции приведет к снижению стоимости электроэнергии для бытовых потребителей.