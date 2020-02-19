ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин предлагает ужесточить ответственность облэнерго

Новости » Экономика     19.02.2020 - 13:10
Кабмин предлагает ужесточить ответственность облэнерго
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Для операторов систем распределения повысят штрафы

Кабинет министров Украины предлагает ужесточить ответственность операторов систем распределения (ОСР) на рынке электроэнергии. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Сообщается, что на заседании Кабмина одобрен законопроект, который ужесточит ответственность естественных монополий - операторов систем распределения - за злоупотребления на рынке электроэнергии. В частности, вырастут штрафы за завышенную плату за подключение к электросетям, а также за затягивание рассмотрения документов от бизнеса.

Кроме того, предлагается ужесточить контроль за использованием собранных от потребителей средств. Они будут идти на развитие электросетей, а не на личные нужды владельцев облэнерго.

Фото: проект закона

Напомним, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель предложил уравнять цену электроэнергии для населения и промышленности. По его мнению, выравнивание тарифов в дальнейшем благодаря конкуренции приведет к снижению стоимости электроэнергии для бытовых потребителей.

Правительство назначило главу Госкино и еще 3 ведомств Кабмин создал кризисный центр для противодействия падению в промышленности
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныштрафЭлектроэнергия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь