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Кабмін погодив призначення в.о. керівників трьох обленерго

Новини » Політика     02.03.2020 - 14:49
Кабмін погодив призначення в.о. керівників трьох обленерго
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Рішення про зміну менеджменту було прийнято минулого тижня

Кабінет міністрів України погодив кандидатури нових в.о. керівників трьох обленерго. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опубліковані на урядовому порталі документи.

Згідно з опублікованими документами, виконуючим обов'язки "Харківобленерго" призначать Костянтина Логвиненка, в. о. гендиректора "Миколаївобленерго" буде Сергій Кугатов, а "Хмельницькобленерго" очолить Валерій Гапонов.

Нагадаємо, минулого тижня Кабінет міністрів прийняв рішення про зміну менеджменту компанії "Центренерго" і трьох обленерго, які є державними компаніями.

Раніше також Кабмін запропонував підняти штрафи для обленерго за зловживання при підключенні до мереж. Зокрема, на одному із засідань уряду був схвалений законопроект, який посилить відповідальність природних монополій - операторів систем розподілу - за зловживання на ринку електроенергії. Зокрема, зростуть штрафи за завищену плату за підключення до електромереж, а також за затягування розгляду документів від бізнесу.

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