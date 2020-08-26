Названы кандидаты на глав Черкасской и Кировоградской ОГА

Фото: Сергей Трофимов (РБК-Украина)

У Зеленского хотят сменить главу Черкасской ОГА

Кабинет министров Украины сегодня согласует назначение новых глав Черкасской и Кировоградской областных государственных администраций (ОГА). На эти должности претендуют, соответственно, Сергей Сергийчук и Андрей Назаренко.

Об этом в Telegram сообщил первый замглавы Офиса президента Украины Сергей Трофимов.

По его словам, руководство Черкасской ОГА предлагается передать Сергею Сергийчуку. До этого он работал в Службе безопасности Украины и на государственной службе.

"Его приоритеты - снижение тарифов, запуск поезда Черкассы - Киев, качественный интернет в области, снос незаконных объектов на берегу Днепра", - отметил Трофимов.

Он добавил, что на главу Кировоградскую ОГА подана кандидатура Андрея Назаренко. Проживает в области с 2010 года после завершения дипломатической карьеры за рубежом. Кандидат намерен привлечь инвестиции в переработку и сохранение сельхозпродукции, создать новые рабочие места, повысить качество питьевой воды и построить диагностические центры.

Напомним, после резонансного задержания на взятке Андрея Балоня на пост главы Кировоградской ОГА претендовал Валерий Мищенко, однако у него нашли конфликт интересов и Кабмин передумал согласовывать его кандидатуру.

Отметим, Черкасскую ОГА с ноября 2019 года возглавляет Роман Боднар.