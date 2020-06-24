Кабмин соберется на внеочередное заседание из-за наводнений. Что рассмотрят

Фото: заседание Кабинета министров (скриншот с Youtube канала Кабинета Министров)

Правительство выделит средства для ликвидации последствий стихийного бедствия

Кабинет министров из-за наводнений на западе Украины соберется на внеочередное заседание. Заседание пройдет завтра, 25 июня.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает правительственный портал.

По его словам, на внеочередном заседании Кабмина будут рассматривать вопросы ликвидации последствий наводнений. Он также попросил Министерство экономики и глав пострадавших областей подготовить ориентировочный расчет нанесенного ущерба.

"По мере того, как будем вести расчеты и разрабатывать проектно-сметную документацию, будем определяться и выделять дополнительные средства в случае необходимости. Завтра этот вопрос должен быть рассмотрен на Кабмине безотлагательно, - заявил Шмыгаль.

Как отметил премьер-министр на брифинге, Ивано-Франковская область уже определилась с необходимой финансовой помощью.

"Есть обращение от главы ОГА о начальной помощи в сумме 500 млн гривен на ликвидацию последствий наводнения. Также есть потребность в сумме 82 млн гривен дополнительно для восстановления дамб и берегов, которые были разрушены. Завтра на внеочередном заседании Кабмина мы будем рассматривать вопрос выделения этих средств из резервного фонда", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатской области уже оценили ущерб от наводнения в 125 млн гривен; больше всего от паводка пострадал Раховский район.

Кроме того, сегодня в Монастырском районе Тернопольской области на Днестре произошел перелив через дамбу; местные власти проводят эвакуацию и отселяют жителей трех сел.

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Автор: РБК-Украина