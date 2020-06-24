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Кабмін збереться на позачергове засідання через повені. Що розглянуть

Новини » Надзвичайні події     24.06.2020 - 16:45
Кабмін збереться на позачергове засідання через повені. Що розглянуть
Фото: засідання Кабінету міністрів (скріншот з Youtube каналу Кабінету Міністрів)

Уряд виділить кошти для ліквідації наслідків стихійного лиха

Кабінет міністрів через повені на заході України збереться на позачергове засідання. Засідання відбудеться завтра, 25 червня.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає урядовий портал.

За його словами, на позачерговому засіданні Кабміну будуть розглядати питання ліквідації наслідків повеней. Він також попросив Міністерство економіки та голів постраждалих областей підготувати орієнтовний розрахунок завданої шкоди.

"По мірі того, як будемо вести розрахунки і розробляти проектно-кошторисну документацію, будемо визначатися і виділяти додаткові кошти в разі необхідності. Завтра це питання має бути розглянуто на Кабміні невідкладно, - заявив Шмигаль.

Як зазначив прем'єр-міністр на брифінгу, Івано-Франківська область вже визначилася з необхідною фінансовою допомогою.

"Є звернення від голови ОДА про початкову допомогу в сумі 500 млн гривень на ліквідацію наслідків повені. Також є потреба в сумі 82 млн гривень додатково для відновлення дамб і берегів, які були зруйновані. Завтра на позачерговому засіданні Кабміну ми будемо розглядати питання виділення цих коштів з резервного фонду ", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Закарпатській області вже оцінили збиток від повені у 125 млн гривень; найбільше від повені постраждав Рахівський район.

Крім того, сьогодні у Монастирському районі Тернопільської області на Дністрі стався перелив через дамбу; місцева влада проводить евакуацію і відселяє жителів трьох сіл.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ГідрометцентрКабінет Міністрів Україниповінь
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