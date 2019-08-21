Кабмин снизил нагрузку на местные бюджеты по жилью для переселенцев

Кабинет министров Украины снизил нагрузку на местные бюджеты для обеспечения жильем внутренних переселенцев. Такое решение правительство приняло в ходе заседания в среду, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, правительство одобрило проект постановления "О внесении изменения в пункт 4 Порядка и условий предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативному влиянию в результате вооруженного конфликта на востоке Украины".

Так, проект предусматривает повышение способности органов местного самоуправления или соответствующих военно-гражданских администраций в части обеспечении ВПО жильем путем уменьшения размера софинансирования соответствующих мероприятий из местного бюджета с 50% до 30%.

Напомним, в конце июня сообщалось, что в Украине заработал новый механизм распределения и предоставления временного жилья для внутренне перемещенных лиц.

Так, Кабинет министров Украины утвердил Порядок формирования фондов жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц и Порядок предоставления во временное пользование жилых помещений из фондов жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц.

Как писало РБК-Украина, ранее Верховной раде Украины предлагали разрешить эксперимент по обмену жилья переселенцев, которое находится на неподконтрольных украинской власти территориях, на жилье на подконтрольных территориях.

Отметим также, правительство Германии выделит дополнительно почти 85 млн евро для развития социальной инфраструктуры на востоке Украины и помощи переселенцам. В частности, эти средства будут направлены на строительство помещений для ВПЛ.