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Раде предлагают эксперимент по обмену жилья на неподконтрольных территориях

Новости » Общество    15.04.2019 - 17:21
Раде предлагают эксперимент по обмену жилья на неподконтрольных территориях
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Речь идет о жилье, находящемся в собственности переселенцев

Верховной раде Украины предлагают разрешить эксперимент по обмену жилья переселенцев, которое находится на неподконтрольных украинской власти территориях, на жилье на подконтрольных территориях. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на соответствующий законопроект №10208, опубликованный на сайте ВР.

Так, законопроектом "О проведении эксперимента по обмену жилья, находящегося в собственности внутренне перемещенных лиц на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей" предлагается законодательно обеспечить проведение эксперимента.

В частности, жилье ВПЛ, находящееся на неподконтрольных украинской власти территориях, предлагается обменивать на другое равноценное (или лучше) жилье на подконтрольных украинской власти территориях, для создания условий для переселения таких лиц на постоянное место жительства в безопасные регионы страны.

"Кроме обеспечения прав собственности граждан, законопроект предусматривает создание новых рабочих мест на территориях заселения для трудоустройства ВПЛ, которые переселяются на новое постоянное место жительства, а также для трудоустройства других граждан, проживающих на территориях заселения", - отмечают авторы закона.

Напомним, правительство Германии выделит дополнительно почти 85 млн евро для развития социальной инфраструктуры на востоке Украины и помощи переселенцам. В частности, эти средства будут направлены на строительство помещений для ВПЛ.

Как писало РБК-Украина ранее, в октябре 2018 года оккупационная администрация на территории отдельных районов Луганской области грозила отобрать жилые помещения у лиц, которые временно покинули территорию области, и передать их членам незаконных вооруженных формирований.

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