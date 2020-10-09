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Кабмин смягчил условия для поддержки малого бизнеса из-за COVID-19

Киев, Пятница 09 октября 2020 18:38
Кабмин смягчил условия для поддержки малого бизнеса из-за COVID-19
Фото: кредиты станут более доступными малому бизнесу (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины смягчил требования к малому бизнесу в сфере культуры и туризма для предоставления государственной финансовой поддержки. Речь идет о том бизнесе, который остановился из-за эпидемии COVID-19.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

В частности, в порядке предоставления государственной финансовой поддержки либерализовали требования, в частности, такая поддержка будет предоставляться малому бизнесу в этих сферах с максимальным годовым оборотов в 10 млн евро.

Кроме того, из порядка исключили условие об обязательной прибыльности действующего бизнеса.

"Решение будут принимать банки-кредиторы. Это даст возможность поддержать сферу культуры, креативную индустрию, туризм, которые были вынуждены остановиться на период карантина", - отметил первый замминистра финансов Денис Улютин.

Напомним, в сентябре Верховная рада в первом чтении приняла законопроект о налоговых льготах для сферы культуры и туризма.

Также ранее вступил в силу закон, который разрешает давать государственные гарантии по кредитам частного бизнеса. Это способствует расширению доступа к кредитным ресурсам для микро-, малых и средних предприятий.

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