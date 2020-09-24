В Украине разрешили предоставлять госгарантии по кредитам частного бизнеса

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В Украине вступил в силу закон, которым разрешено предоставлять государственные гарантии по кредитам частного бизнеса. Документ направлен на расширение возможности доступа к кредитным ресурсам для микро-, малых и средних предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Закон в среду опубликовали в издании "Голос Украины". Он вступил в силу на следующий день после опубликования.

Речь идет о предоставлении госгарантий на портфельной основе на сумму до 5 млрд гривен в обеспечение частичного выполнения долговых обязательств по портфелю заимствований субъектов хозяйствования - резидентов Украины перед банками-кредиторами.

В законе прописано, что Кабинет министров устанавливает порядок отбора банков-кредиторов и условия предоставления госгарантий на портфельной основе, а также размер и вид обеспечения. Предоставление таких гарантий оформляется в виде договора между Министерством финансов и банком-кредитором.

Кроме того, документ внедряет финансово-кредитные механизмы обеспечения граждан Украины жильем для реализации доступного ипотечного кредитования.

Напомним, в понедельник глава государства Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект.

Как писало РБК-Украина, 3 сентября нардепы одобрили этот законопроект во втором чтении.

Стоит отметить, что в начале июня в Минфине не исключали, что государственная поддержка в условиях кризиса может быть предоставлена ​​и частным компаниям.