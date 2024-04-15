Кабмін скасував спеціальні обов'язки, покладені на експортерів електроенергії

Як вказано у документі, постанову №775 про "експортне ПСО" від 7 липня 2022 року визнано такою, що втратила чинність.

Експортне ПСО вводили до скасування воєнного стану. Зокрема, ПСО зобов'язувало експортерів електроенергії віддавати 80% прибутку від експорту держпідприємству "Гарантований покупець".

За словами директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка, у такій ситуації обмежувалися можливості для спрямування коштів на відновлення енергосистеми після ворожих атак.

Зараз, після скасування ПСО, така можливість з'явиться. За оцінкою Омельченка, сума додаткових коштів на відновлення після скасування ПСО може становити до 12 млрд грн на рік.

Скасування ПСО може стимулювати експорт електроенергії в періоди профіциту, зазначили РБК-Україна в одній з великих залізничних енергетичних компаній України.

Детальніше про ситуацію з "Нафтогазом" можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, влітку цього 2023 року ми повідомляли, що Кабінет міністрів України продовжить дію спеціальних зобов'язань (ПСО) щодо газу для підприємств теплокомуненерго до кінця наступного опалювального сезону. А також удвічі зменшить базову ціну на газ.

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