Кабмин отменил специальные обязанности, возложенные на экспортеров электроэнергии

Как указано в документе, постановление №775 об "экспортном ПСО" от 7 июля 2022 года признано утратившим силу.

Экспортная ПСО вводилась до отмены военного положения. В частности, ПСО обязывало экспортеров электроэнергии отдавать 80% прибыли от экспорта госпредприятию "Гарантированный покупатель".

По словам директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко, в такой ситуации ограничивались возможности для направления средств на возобновление энергосистемы после вражеских атак.

Сейчас после отмены ПСО такая возможность появится. По оценке Омельченко, сумма дополнительных средств на восстановление после отмены ПСО может составить до 12 млрд. грн. в год.

Отмена ПСО может стимулировать экспорт электроэнергии в периоды профицита, отметили в одной из крупных железнодорожных энергетических компаний Украины.

Детальнее о ситуации с "Нафтогазом" можно узнать в материале РБК-Украина.

Напомним, летом 2023 года мы сообщали, что Кабинет министров Украины продолжит действие специальных обязательств (ПСО) по газу для предприятий теплокоммунэнерго до конца следующего отопительного сезона. А также вдвое снизит базовую цену на газ.

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