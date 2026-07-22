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Кабмин отменит решение правительства Свириденко о бронировании: о чем идет речь

17:27 22.07.2026 Ср
2 мин
Прошлое правительство приняло изменения в бронировании в начале июля, теперь их пересмотрят
aimg Валерия Абабина
Кабмин отменит решение правительства Свириденко о бронировании: о чем идет речь Фото: правительство отменяет Координационный центр по бронированию (facebook.com Vinnica omvk)
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На своем сегодняшнем заседании Кабмин может отменить решение предыдущего правительства о создании Координационного центра по бронированию военнообязанных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народную депутатку Ольгу Василевскую-Смаглюк в Telegram.

Постановление правительства о создании Координационного центра по бронированию датировано 8 июля. Тогда планировалось, что центр будет действовать как временный консультативно-совещательный орган при Кабмине.

Он должен был координировать работу государственных органов при бронировании военнообязанных и рассматривать предложения по признанию предприятий критически важными.

На следующий день новость с сайта Минэкономики исчезла – без официального объяснения.

Что говорит нардепка

Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что Кабмин на сегодняшнем заседании упразднит решение предыдущего правительства от 8 июля о создании этого центра. По ее словам, инициатива вызвала широкий резонанс – бизнес и эксперты опасались, что новый орган усложнит процедуру бронирования и сделает ее менее прозрачной.

"Пришлось откатить назад", - отметила Василевская-Смаглюк.

Напомним, предыдущий Кабмин принял постановление о создании Координационного центра по бронированию.

Центр должен действовать как временный консультативно-совещательный орган при правительстве – координировать работу государственных органов и рассматривать предложения по признанию предприятий критически важными.

Более того, государственные органы должны обязательно учитывать рекомендации центра, когда будут принимать решение о предоставлении бизнесу статуса критически важного.

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