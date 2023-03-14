Кабмін схвалив звільнення голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА

Так, уряд схвалив звільнення:

Гайдая Сергія Володимировича з посади голови Луганської обласної державної адміністрації;

Марченка Максима Михайловича з посади голови Одеської обласної державної адміністрації;

Гамалія Сергія В'ячеславовича з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що в Офісі президента розглядають можливість відставки двох глав Луганської та Одеської ОВА.

Зазначимо, що у січні за підозрою у корупції було затримано іншого заступника голови Одеської ОВА – Олега Муратова. При цьому на початку березня співробітники СБУ затримали заступника голови Одеської ОВ Ігоря Ткачука.

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