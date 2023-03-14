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Кабмін схвалив звільнення голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА

Фото: голова Луганської ОВ Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 14 березня, Кабінет міністрів схвалив звільнення глав трьох ОВА. Зокрема, Луганської, Одеської та Хмельницької.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.

Так, уряд схвалив звільнення:

  • Гайдая Сергія Володимировича з посади голови Луганської обласної державної адміністрації;

  • Марченка Максима Михайловича з посади голови Одеської обласної державної адміністрації;

  • Гамалія Сергія В'ячеславовича з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що в Офісі президента розглядають можливість відставки двох глав Луганської та Одеської ОВА.

Зазначимо, що у січні за підозрою у корупції було затримано іншого заступника голови Одеської ОВА – Олега Муратова. При цьому на початку березня співробітники СБУ затримали заступника голови Одеської ОВ Ігоря Ткачука.

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Кабінет Міністрів України