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Кабмин одобрил увольнение глав Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 14 марта, Кабинет министров Украины одобрил увольнение глав трех ОВА. В частности, Луганской, Одесской и Хмельницкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

Так, правительство одобрило увольнение:

  • Гайдая Сергея Владимировича с должности главы Луганской областной государственной администрации;

  • Марченко Максима Михайловича с должности главы Одесской областной государственной администрации;

  • Гамалия Сергея Вячеславовича с должности главы Хмельницкой областной государственной администрации.

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщали, что в Офисе президента рассматривают возможность отставки двух глав Луганской и Одесской ОВА.

Отметим, что в январе по подозрению в коррупции был задержан другой заместитель главы Одесской ОВА - Олег Муратов. При этом в начале марта сотрудники СБУ задержали замглавы Одесской ОВА Игоря Ткачука.

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Кабинет Министров Украины