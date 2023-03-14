Кабмин одобрил увольнение глав Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА

Так, правительство одобрило увольнение:

Гайдая Сергея Владимировича с должности главы Луганской областной государственной администрации;

Марченко Максима Михайловича с должности главы Одесской областной государственной администрации;

Гамалия Сергея Вячеславовича с должности главы Хмельницкой областной государственной администрации.

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщали, что в Офисе президента рассматривают возможность отставки двух глав Луганской и Одесской ОВА.

Отметим, что в январе по подозрению в коррупции был задержан другой заместитель главы Одесской ОВА - Олег Муратов. При этом в начале марта сотрудники СБУ задержали замглавы Одесской ОВА Игоря Ткачука.

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