Кабмін схвалив законопроєкт про підтримку учасників Революції Гідності: що передбачено

Раніше РБК-Україна писало про те, як українці ставляться до Революції Гідності. Згідно з даними опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного в лютому 2025 року, більшість українців позитивно оцінюють Революцію Гідності. Зокрема, 67% респондентів вважають ці події народним протестом на підтримку прозахідного розвитку, тоді як 18% сприймають їх негативно, а 15% не визначилися зі своєю думкою. Крім того, 62% опитаних вважають, що завдяки Революції Гідності Україна, хоча й не без труднощів, розвивається та рухається до кращого майбутнього.

Також ми писали, що генеральний директор Музею Майдану Ігор Пошивайло виділив п'ять ключових уроків Революції Гідності: свідомий вибір європейського майбутнього, єдність та солідарність, прихильність до демократичних цінностей, визнання на міжнародній арені та відмова від відродження СРСР. Він наголошує на важливості збереження цих цінностей, за які боролися герої Майдану, та продовження їхнього втілення в сучасній Україні.

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