Свідомий вибір людей. Історик назвав 5 уроків Революції Гідності

Революція Гідності у 2014 році показала, що українці свідомо обрали своє європейське майбутнє та вже ніколи не долучаться до жодних спроб відродження Радянського Союзу. Це одні із найважливіших висновків, які винесли українці після подій на Майдані.

Чого навчила українців Революція Гідності

"Події 2013-2014 років показали, що українці свідомо обрали своє майбутнє в цивілізованому європейському світі, остаточно відвернувшись від всього радянського і комуністичного, імперського", - каже історик.

На його думку, другим важливим уроком для нашого народу стало усвідомлення того, що українці здатні об'єднуватися і здатні перемагати. Відчуття солідарності, єдності та готовності до взаємодопомоги - ще одна ключова риса, яку продемонстрував Майдан.

"Третій урок - українці проявили себе як нація з демократичними цінностями, для якої свобода та гідність є понад усе. Жоден політик чи авторитарний режим не зможе маніпулювати українським народом. Майдан став уособленням народовладдя - протесту, який виникає щоразу, коли влада не чує свого народу. Це своєрідний механізм контролю будь-якої політичної системи", - говорить Пошивайло.

Історик також наголошує, що події 2013-2014 років зробили Україну видимою для всього світу.

"Євромайдан став одним із наймасштабніших протестних рухів в європейській історії. Після нього про Україну, її національну ідентичність та історію почали говорити всюди. Майдан чітко засвідчив: Україна - це не Росія, вона має власний шлях, самобутність і право на самовизначення", - пояснює очільник музею.

Ще один ключовий висновок революційних подій 11-річної давнини - Україна ніколи не стане частиною жодних спроб відродження Радянського Союзу чи нової Російської імперії.

"Головне - не забувати про ці висновки та про наші цінності, які виборювали наші герої там, на барикадах, в трагічні дні лютого 2014-го, і продовжують виборювати наші герої на фронті зараз", - каже Пошивайло.

Вшанування Героїв Небесної Сотні (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)