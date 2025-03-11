Кабмин одобрил законопроект о поддержке участников Революции Достоинства: что предусмотрено

Ранее РБК-Украина писало о том, как украинцы относятся к Революции Достоинства. Согласно данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в феврале 2025 года, большинство украинцев положительно оценивают Революцию Достоинства. В частности, 67% респондентов считают эти события народным протестом в поддержку прозападного развития, тогда как 18% воспринимают их негативно, а 15% не определились со своим мнением. Кроме того, 62% опрошенных считают, что благодаря Революции Достоинства Украина, хотя и не без трудностей, развивается и движется к лучшему будущему.

Также мы писали, что генеральный директор Музея Майдана Игорь Пошивайло выделил пять ключевых уроков Революции Достоинства: сознательный выбор европейского будущего, единство и солидарность, приверженность демократическим ценностям, признание на международной арене и отказ от возрождения СССР. Он подчеркивает важность сохранения этих ценностей, за которые боролись герои Майдана, и продолжения их воплощения в современной Украине.

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