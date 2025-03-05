Українці дали нову оцінку Революцію Гідності

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

За даними КМІС, у 2015 році 63% вважали Революцію Гідності народним протестом на підтримку прозахідного розвитку проти 20%, які скоріше поділяли думку, що це була боротьба націоналістів за владу за підтримки Західних спецслужб. Ще 17% не мали визначеної думки.

У лютому 2025 року, тобто десять років потому і вже після повномасштабного вторгнення, думки з цього питання практично не змінилися: зараз 67% вважають Революцію Гідності народним протестом проти 18%, які сприймають її скоріше в негативному світлі. Ще 15% не змогли визначитися із своїм поглядом.

У лютому 2025 року респондентам також поставили запитання, а як у цілому українці оцінюють вплив Революції Гідності на подальший розвиток України.

Більшість (62%) респондентів обрали варіант, що, можливо, не так швидко і з певними проблемами, але загалом завдяки Революції Гідності Україна розвивається і рухається до кращої країни.

Натомість 24% поділяють скоріше негативну інтерпретацію - що через Революцію Гідності розвиток України був відкинутий назад, а країна і люди зазнали марних руйнувань і страждань. Решта 13% не змогли визначитися із своїми поглядами.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування серед 1000 респондентів 4-9 лютого 2025 року. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів - це ВПО, які переїхали з окупованих територій). Також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.