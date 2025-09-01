Кабмін сформував керівну раду Інвестиційного фонду відбудови: хто до неї увійшов

Інвестиційний фонд відбудови

Нагадаємо, 1 травня Україна і США підписали угоду про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Після цього 8 травня Верховна Рада ратифікувала міжурядову угоду.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон 12 травня, завершивши процес ратифікації.

Решта угод матимуть комерційний характер і будуть підписуватися вже не урядом.

Також у травні Україна та США запустили спільний фонд для відбудови нашої держави. Сторони будуть вкладати кошти у спільні проекти в Україні, в тому числі і з видобутку критичних мінералів.

Раніше міністр економіки України Юлія Свириденко розповіла РБК-Україна, як працюватиме фонд інвестицій та інші питання щодо даної угоди.

Детальніше про те, на якому етапі перебуває запуск фонду, коли слід очікувати перших проєктів та які перепони стоять на шляху західного капіталу в українські надра - у матеріалі РБК-Україна.