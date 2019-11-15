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Кабмин сегодня на заседании назначит нового главу "Укравтодора"

Новости » Политика     15.11.2019 - 10:20
Кабмин сегодня на заседании назначит нового главу "Укравтодора"
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Гончарук не уточнил, кто именно возглавит "Укравтодор"

Кабинет министров Украины сегодня, 15 ноября, проведет заседание, на котором назначит нового главу "Укравтодора". Об этом он заявил в эфире программы "Сніданок з 1+1".

В частности, Гончарук сообщил, что сегодня пройдет первое на этой неделе заседание правительства.

"Я думаю, что мы сегодня назначим руководителя "Укравтодора". Это он… не буду пока спойлерить. Будет заседание правительства. Я давно знаю этого человека, он будет работать на украинский народ…в "Укравтодоре" до сих пор крадут", - заявил Гончарук.

Напомним, в конце сентября Кабинет министров Украины уволил главу "Укравтодора" Славомира Новака. До этого он подал заявление на увольнение и заявил, что уходит с должности из-за "нового предложения и личных планов". Он также отметил, что за три года дорожная отрасль "была успешно реформирована". При этом министр инфраструктуры Владислав Криклий подчеркивал, что Новак был "наименее проблемным" из старой команды, которая занималась дорогами в Украине.

После этого правительство объявило конкурс и назначило временного руководителя "Укравтодора" - им стал Олег Федоренко, который до этого возглавлял Управление эксплуатации дорог в "Укравтодоре".

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныУкравтодорАлексей Гончарук
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