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Кабмін сьогодні на засіданні призначить нового главу "Укравтодору"

Новини » Політика     15.11.2019 - 10:20
Кабмін сьогодні на засіданні призначить нового главу "Укравтодору"
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Гончарук не уточнив, хто саме очолить "Укравтодор"

Кабінет міністрів України сьогодні, 15 листопада, проведе засідання, на якому призначить нового главу "Укравтодору". Про це він заявив в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

Зокрема, Гончарук повідомив, що сьогодні відбудеться перше на цьому тижні засідання уряду.

"Я думаю, що ми сьогодні призначимо керівника "Укравтодору". Це він... не буду поки спойлерити. Буде засідання уряду. Я давно знаю цю людину, він буде працювати на український народ...в "Укравтодорі" досі крадуть", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, наприкінці вересня Кабінет міністрів України звільнив главу "Укравтодору" Славоміра Новака. До цього він подав заяву на звільнення і заявив, що йде з посади через "нову пропозицію та особистих планів". Він також зазначив, що за три роки дорожня галузь "була успішно реформована". При цьому міністр інфраструктури Владислав Криклій підкреслював, що Новак був "найменш проблемним" зі старої команди, яка займалася дорогами в Україні.

Після цього уряд оголосив конкурс і призначити тимчасового керівника "Укравтодору" - ним став Олег Федоренко, який до цього очолював Управління експлуатації доріг в "Укравтодорі".

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниУкравтодорОлексій Гончарук
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