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Кабмін сьогодні візьме на себе функції наглядової ради "Нафтогазу"

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Понеділок 27 вересня 2021 08:15
Кабмін сьогодні візьме на себе функції наглядової ради "Нафтогазу" Фото: Кабмін візьме на себе функції наглядової ради "Нафтогазу" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов

Кабінет міністрів на сьогоднішньому позачерговому засіданні планує звільнити трьох незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України", які представляють державу - Юлію Ковалів, Наталію Бойко та Юлію Свириденко. Після цього, повноваження наглядової ради зможе виконувати акціонер НАК - Кабінет Міністрів.

Про це РБК-Україна повідомили кілька експертів, знайомих з підготовкою цього питання до розгляду.

"У понеділок троє незалежних членів наглядової ради НАК будуть звільнені. Повноваження наглядової ради перейдуть Кабміну", - сказав один зі співрозмовників видання.

Троє незалежних членів наглядової ради НАК: Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа і Людо Ван дер Хейден заявили про відставку 7 вересня. Згідно зі статутом НАК термін їх повноважень припинився 21 вересня.

Наглядова рада НАК повинна складатися з 7 членів - 4 незалежних і 3 від держави. Станом на початок вересня, наглядова рада складалася з 6 членів - 3 незалежних і 3 від держави.

Раніше голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко попросив Кабінет міністрів як можна швидше взяти на себе повноваження наглядової ради компанії.

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