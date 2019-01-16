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Кабмин сегодня утвердит список объектов большой приватизации

Новости » Политика    16.01.2019 - 10:15
Кабмин сегодня утвердит список объектов большой приватизации
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Правительство сегодня также утвердит бюджет Пенсионного фонда

Кабинет министров Украины на заседании 16 января утвердит список объектов большой приватизации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Кроме того, правительство на сегодняшнем заседании утвердит бюджеты Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Фонда общеобязательного государственного соцстрахования на случай безработицы на 2019 год.

Также планируется, что правительство согласует создание межрегиональных территориальных органов Национальной службы здоровья, одобрит законопроект о верификации и мониторинге государственных выплат, увеличит размер денежной помощи на компенсацию стоимости путевок для льготных категорий.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин призвал Раду на этой неделе рассмотреть правительственные законопроекты.

Отметим, вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил, что Украина начала 2019 год со стабильными экономическими показателями. Он также подчеркнул, что ВВП Украины растет 11 кварталов подряд.

 

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныприватизацияПенсионный фонд Украины
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