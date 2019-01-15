Кабмин призвал Раду на этой неделе рассмотреть 4 правительственные проекта

Фото: министры в Верховной раде (РБК-Украина)

В частности, депутатов просят рассмотреть законопроект о таможенном тарифе

Кабинет министров призывает Верховную раду рассмотреть четыре правительственные законопроекты в течение текущей пленарной недели. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив, во время согласительного совета парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, нардепов просят рассмотреть законопроекты "О таможенном тарифе" и доступ НАПК в реестры.

"Хотел бы подчеркнуть важность принятия ряда законодательных инициатив, которые нужно безотлагательно рассмотреть на этой неделе. Это медицинская тематика. Проект закона № 9075 "Об упрощенной процедуре учреждений здравоохранения"; законопроект № 9406; Кроме того, просьба по возможности рассмотреть правительственный законопроект № 7306 "О таможенном тарифе"", - заявил Кубив.

По его словам, также Рада должна рассмотреть законопроект Кабмина "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения надлежащего доступа НАПК к информации, необходимой для реализации его полномочий".

"Также в ближайшие пленарные заседания рассмотреть правительственный законопроект №7276 относительно доступа к реестрам", - добавил он.

Напомним, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко призвала поставить на рассмотрение сессии в четверг, 17 января, 7 законопроектов о статусе военнопленного.

РБК-Украина сообщало, что Президент Украины Петр Порошенко призвал народных депутатов начать следующую десятую сессию Верховной рады со внесения изменений в Конституцию Украины.