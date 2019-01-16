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Кабмін сьогодні затвердить список об'єктів великої приватизації

Новини » Політика    16.01.2019 - 10:15
Кабмін сьогодні затвердить список об'єктів великої приватизації
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Уряд сьогодні також затвердить бюджет Пенсійного фонду

Кабінет міністрів України на засіданні 16 січня затвердити перелік об'єктів великої приватизації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Крім того, уряд на сьогоднішньому засіданні затвердить бюджети Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування та Фонду загальнообов'язкового державного соцстрахування на випадок безробіття на 2019 рік.

Також планується, що уряд погодить створення міжрегіональних територіальних органів Національної служби здоров'я, схвалить законопроект про верифікацію та моніторинг державних виплат, збільшить розміри грошової допомоги на компенсацію вартості путівок для пільгових категорій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін закликав Раду на цьому тижні розглянути урядові законопроекти.

Зазначимо, віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів заявив, що Україна розпочала 2019 рік стабільними економічними показниками. Він також підкреслив, що ВВП України зростає 11 кварталів поспіль.

 

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