Кабмин сегодня соберется на заседание: что рассмотрит

Заседание Кабмина будет проведено во второй половине дня 20 марта
Сегодня Кабмин утвердит перечень товаров, которые будут закупать без тендеров во время карантина в Украине. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.
В частности, Минздрав разработал проект постановления с перечнем товаров и услуг, которые будут закупаться за пределами закона о публичных закупках.
"Минздрав разработал проект постановления с перечнем товаров и услуг, которые будут закупаться за пределами закона о публичных закупках. Сегодня документ примут на заседании правительства", - заявил Ляшко.
По его словам, заседание Кабмина будет проведено во второй половине дня 20 марта.
"Также на заседании правительства будет утвержден перечень лекарственных средств, которые будут освобождаться от таможенных платежей, а также от налога на добавленную стоимость", - добавил он.
Напомним, первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в интервью РБК-Украина рассказал, что в Киевской городской государственной администрации приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве.
До этого введение режима ЧС одобрили в Киевской областной государственной администрации.