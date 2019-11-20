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Кабмин сегодня проведет открытое заседание

Новости » Политика     20.11.2019 - 10:20
Кабмин сегодня проведет открытое заседание
Фото: заседание Кабмина (facebook.com/PMHoncharuk)

Заседание Кабмина посвятят вопросам евроинтеграции

Кабинет министров Украины сегодня, 20 ноября, проведет открытое заседание. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, сегодня пройдет первое евроинтеграционное заседание правительства

"В программе действий правительства мы заложили фундамент для реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе. Главным бенефициаром интеграции являются граждане Украины. Именно поэтому мы должны максимально реализовать весь потенциал и возможности, закрепленные в Соглашении", - отметил Гончарук.

Он также добавил, что открытое заседание Кабмина начнется в 11:00.

Кабмин сегодня проведет открытое заседание

Напомним, после назначения премьером Гончарук перевел заседания Кабмина в закрытый режим. До этого заседания правительства под председательством Владимира Гройсмана были открытыми.

Гончарук отметил, что общение с прессой будет проходить после заседаний.

"Мы будем работать с министрами в нормальном режиме, адекватном для страны, на территории которой ведутся боевые действия. Но после заседания мы будем выходить к прессе, и рассказывать о принятых решениях и объяснять, почему мы их приняли", - заявил в начале сентября новый премьер.

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