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Кабмін сьогодні проведе відкрите засідання

Новини » Політика     20.11.2019 - 10:20
Кабмін сьогодні проведе відкрите засідання
Фото: засідання Кабміну facebook.com/PMHoncharuk)

Засідання Кабміну присвятять питанням євроінтеграції

Кабінет міністрів України сьогодні, 20 листопада, проведе відкрите засідання. Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

За його словами, сьогодні пройде перше євроінтеграційне засідання уряду

"В програмі дій уряду ми заклали фундамент для реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському союзі. Головним бенефіціаром інтеграції є громадяни України. Саме тому ми повинні максимально реалізувати весь потенціал та можливості, закріплені в Угоді", - зазначив Гончарук.

Він також додав, що відкрите засідання Кабміну розпочнеться о 11:00.

Кабмін сьогодні проведе відкрите засідання

Нагадаємо, після призначення прем'єром Гончарук перевів засідання Кабміну в закритий режим. До цього засідання уряду під головуванням Володимира Гройсмана були відкритими.

Гончарук зазначив, що спілкування з пресою буде проходити після засідань .

"Ми будемо працювати з міністрами в нормальному режимі, адекватному для країни, на території якої ведуться бойові дії. Але після засідання ми будемо виходити до преси, і розповідати про прийняті рішення і пояснювати, чому ми їх прийняли", - заявив на початку вересня новий прем'єр.

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