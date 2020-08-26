ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Кабмін сьогодні може продовжити карантин до листопада, - джерело

Україна, Середа 26 серпня 2020 10:39
Кабмін сьогодні може продовжити карантин до листопада, - джерело
Фото: карантин (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк, Юлія Струк

Раніше глава уряду анонсував ймовірне продовження адаптивного карантину

Сьогодні в Україні можуть продовжити адаптивний карантин до листопада. Відповідне рішення може ухвалити у ході свого засідання Кабінет міністрів.

Про це РБК-Україна повідомило джерело.

"Так, очікується (продовження карантину, - ред.)", - зазначив співрозмовник агентства.

Відзначимо, 25 серпня глава уряду Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів України пропонує продовжити карантин до 1 листопада. Таку пропозицію було висунуто у зв'язку з тим, що за попередню добу в країні виявили понад 1,6 тисячі нових випадків COVID-19.

При цьому глава держави Володимир Зеленський підтримав необхідність вжиття превентивних заходів. Зокрема, введення заборони на роботу нічних клубів, концертів.

Президент підкреслив, що карантин повинен залишатися адаптивним і необтяжливим для підприємців. "Малий і середній бізнес повинен мати можливість правильно організувати роботу в нових умовах", - звернув увагу Зеленський.

Як писало РБК-Україна, в кінці липня Кабмін продовжив карантин до 31 серпня.

Нагадаємо, 24 серпня в Україні набуло чинності нове зонування адаптивного карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Кабінет Міністрів Україникарантин
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся