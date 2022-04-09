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Кабмин сегодня принял ряд кадровых решений: что известно

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Киев, Суббота 09 апреля 2022 21:17
Кабмин сегодня принял ряд кадровых решений: что известно Фото: Кабмин принял кадровые решения 9 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Кабинет министров Украины 9 апреля принял ряд кадровых решений 9 апреля. Назначены и уволены заместители нескольких министерств и главы районных администраций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабинета министров в Верховной раде Тараса Мельничука.

По его словам, согласованы назначения и получили должности:

  • Шарапова Дениса Александровича заместителем министра обороны Украины;
  • Кальяна Сергея Пантелеевича главой Бахмутской районной государственной администрации Донецкой области.

Уволены и согласовано увольнение:

  • Селецкого Артура Николаевича с должности заместителя министра образования и науки Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
  • Шарапова Дениса Александровича с должности первого заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
  • Рослова Алексея Викторовича с должности главы Бахмутской районной государственной администрации Донецкой области;
  • Холоши Андрея Ивановича с должности главы Васильевской районной государственной администрации Запорожской области.

Согласовано временное возложение исполнения обязанностей главы правления акционерного общества "Объединенная горно-химическая компания" на Иткина Владислава Иосифовича.

Напомним, 24 марта стало известно о том, что заявление отставке министра аграрной политики Романа Лещенко поступило в Верховную раду.

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