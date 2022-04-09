Кабмін сьогодні прийняв ряд кадрових рішень: що відомо
Кабінет міністрів України 9 квітня ухвалив низку кадрових рішень 9 квітня. Призначено та звільнено заступників кількох міністерств та голів районних адміністрацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука.
За його словами, узгоджені призначення і отримали посади:
- Шарапова Дениса Олександровича заступником міністра оборони України;
- Кальяна Сергія Пантелейовича головою Бахмутської районної державної адміністрації Донецької області.
Звільнено та погоджено звільнення:
- Селецького Артура Миколайовича з посади заступника міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації;
- Шарапова Дениса Олександровича з посади першого заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;
- Рослова Олексія Вікторовича з посади голови Бахмутської районної державної адміністрації Донецької області;
- Холоші Андрія Івановича з посади голови Василівської районної державної адміністрації Запорізької області.
Погоджено тимчасове покладання виконання обов'язків голови правління акціонерного товариства "Об'єднана ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ" на Іткіна Владислава Йосиповича.
Нагадаємо, 24 березня стало відомо про те, що Заява відставку міністра аграрної політики Романа Лещенка надійшло до Верховної Ради.
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