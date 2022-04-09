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Кабмін сьогодні прийняв ряд кадрових рішень: що відомо

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Київ, Субота 09 квітня 2022 21:17
Кабмін сьогодні прийняв ряд кадрових рішень: що відомо Фото: Кабмін прийняв кадрові рішення 9 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Кабінет міністрів України 9 квітня ухвалив низку кадрових рішень 9 квітня. Призначено та звільнено заступників кількох міністерств та голів районних адміністрацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука.

За його словами, узгоджені призначення і отримали посади:

  • Шарапова Дениса Олександровича заступником міністра оборони України;
  • Кальяна Сергія Пантелейовича головою Бахмутської районної державної адміністрації Донецької області.

Звільнено та погоджено звільнення:

  • Селецького Артура Миколайовича з посади заступника міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації;
  • Шарапова Дениса Олександровича з посади першого заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;
  • Рослова Олексія Вікторовича з посади голови Бахмутської районної державної адміністрації Донецької області;
  • Холоші Андрія Івановича з посади голови Василівської районної державної адміністрації Запорізької області.

Погоджено тимчасове покладання виконання обов'язків голови правління акціонерного товариства "Об'єднана ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ" на Іткіна Владислава Йосиповича.

Нагадаємо, 24 березня стало відомо про те, що Заява відставку міністра аграрної політики Романа Лещенка надійшло до Верховної Ради.

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