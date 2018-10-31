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Кабмин сегодня примет военно-медицинскую доктрину Украины

Новости » Политика    31.10.2018 - 08:59
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Кабмин также рассмотрит законодательные изменения в сфере миграции

Кабинет министров на заседании 31 октября примет военно-медицинскую доктрину Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на "Урядовом портале".

Согласно повестке дня, правительство также рассмотрит законопроект о внесении изменений относительно совершенствования законодательства в сфере миграции. Также Кабмин планирует утвердить примерное положение о малом групповом доме, вознаграждение государственным и частным исполнителям, порядок проведения оборонного осмотра Министерством обороны.

Кроме того, на сегодняшнем заседании планируется утверждение финансового плана "Укрспецекспорта" на 2019 год, а также отчуждение основных фондов НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, ранее в правительстве заявили, что Фонд энергоэффективности заработает в Украине в начале 2019 года. По договоренности с ЕС в I квартале Украина должна отработать и показать пилотный проект по финансированию готовых продуктов для ОСМД.

Отметим, ранее также стало известно, что Кабмину рекомендуют обеспечить контроль за поступлением экологического налога за выбросы.

 

Кабмин предлагает Раде определить границы поисково-спасательного района Украины
Новости Украины Кабинет Министров Украинызаседание КабминаДоктрина
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