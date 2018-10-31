Кабмин сегодня примет военно-медицинскую доктрину Украины

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Кабмин также рассмотрит законодательные изменения в сфере миграции

Кабинет министров на заседании 31 октября примет военно-медицинскую доктрину Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на "Урядовом портале".

Согласно повестке дня, правительство также рассмотрит законопроект о внесении изменений относительно совершенствования законодательства в сфере миграции. Также Кабмин планирует утвердить примерное положение о малом групповом доме, вознаграждение государственным и частным исполнителям, порядок проведения оборонного осмотра Министерством обороны.

Кроме того, на сегодняшнем заседании планируется утверждение финансового плана "Укрспецекспорта" на 2019 год, а также отчуждение основных фондов НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, ранее в правительстве заявили, что Фонд энергоэффективности заработает в Украине в начале 2019 года. По договоренности с ЕС в I квартале Украина должна отработать и показать пилотный проект по финансированию готовых продуктов для ОСМД.

Отметим, ранее также стало известно, что Кабмину рекомендуют обеспечить контроль за поступлением экологического налога за выбросы.