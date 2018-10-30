Фонд энергоэффективности заработает в Украине в начале 2019 года, - Кабмин

Фото: Геннадий Зубко (РБК-Украина, Виталий Носач)

В I квартале 2019 года Украина должна отработать и показать пилотный проект

В Кабинете министров Украины ожидают, что Фонд энергоэффективности начнет свою полноценную работу в первом квартале 2019 года. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу правительства.

Министр подчеркнул, что в I квартале 2019 года, по предварительной договоренности с Представительством ЕС, Украина должна отработать и показать пилотный проект, каким образом будут финансироваться готовые продукты для ОСМД.

"За маршрутным планом, который мы прописали с международными партнерами, запуск Фонда ожидается в I квартале 2019 года... Мы уже направили 1,5 миллиарда гривен в уставный капитал Фонда, и 3 миллиарда гривен предоставили международные партнеры. Уже в I квартале 2019 года, по предварительной договоренности с Представительством ЕС, мы должны отработать и показать пилотный проект, каким образом будут финансироваться готовые продукты для ОСМД", - отметил Зубко.

Вице-премьер подчеркнул, что объем финансирования программы "теплых2 кредитов в Украине могут увеличить до 1 миллиарда гривен - в 2,5 раза. Однако такое решение должна принять Верховная рада во время рассмотрения проекта государственного бюджета на 2019 год.

Напомним, Зубко заявил, что уменьшить сумму в счетах за отопление в четыре раза могут позволить энергоэффективные мероприятия. "Мы не сможем в 2,5 раза снизить цену на газ, но мы способны в 4 раза уменьшить коммунальные счета", - заявил вице-премьер.

Как писало РБК-Украина ранее, в январе-сентябре 2018 года более 3 тысяч украинских домохозяйств установили солнечные панели электростанции, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года (1214 семей).