Кабмину рекомендуют обеспечить контроль за поступлением экологического налога за выбросы

Фото: Кабмин (РБК-Украина)

В Счетной палате заявили о необходимости усовершенствовать нормативно-правовое обеспечение администрирования экологического налога

Комитет парламента по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы рекомендует Кабинету министров Украины обеспечить решение вопросов об эффективности контроля за поступлением экологического налога за выбросы загрязняющих веществ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Комитет по поручению спикера ВР Андрея Парубия рассмотрел отчет Счетной палаты Украины по аудиту эффективности исполнения полномочий органами госвласти в части контроля за полнотой и своевременностью поступления экологического налога за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросов в водные объекты.

"Счетная палата отмечает, что в течение 2015-2017 годов органы государственной власти не обеспечили создание эффективной системы контроля за объемами и видами выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросов в водные объекты, которые являются базой налогообложения экологическим налогом... Такая ситуация сложилась, в частности из-за отсутствия ряда нормативно-правовых актов, которые должны регулировать эти вопросы", - говорится в сообщении.

В Счетной палате отметили, что необходимо усовершенствовать и согласовать нормативно-правовое обеспечение администрирования экологического налога, установить сроки проведения инвентаризации выбросов и сбросов, унифицировать единицы измерения предельно допустимых выбросов (сбросов) загрязняющих веществ.

Кроме того, сообщается, что Государственная фискальная служба не обеспечила надлежащий контроль за полнотой учета плательщиков экологического налога, что привело к многочисленным случаям недостоверности налоговой отчетности и недополучению средств экологического налога бюджетами разных уровней.

"Комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы решил рекомендовать Кабинету министров обеспечить решение поставленных Счетной палатой вопросам эффективности исполнения полномочий органами госвласти в части контроля за полнотой и своевременностью поступления экологического налога за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросов в водные объекты", - говорится в сообщении.

Напомним, экологи сообщили об аномальном состоянии Днепра в октябре. Отмечалось, что это обусловлено неблагоприятной экологией, как итог - вода в реке цветет, а фитопланктон продолжает активно загрязнять воды реки не только летом, как раньше, но уже и осенью.

Как писало РБК-Украина в июне, немецкие специалисты и правительство могут приобщиться к финансированию решения проблем экологии на Донбассе.