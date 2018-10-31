Кабмін сьогодні ухвалить військово-медичну доктрину України

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Кабмін також розгляне законодавчі зміни у сфері міграції

Кабінет міністрів на засіданні 31 жовтня ухвалить військово-медичну доктрину України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на "Урядовому порталі".

Відповідно до порядку денного, уряд також розгляне законопроект про внесення змін щодо вдосконалення законодавства у сфері міграції. Також Кабмін планує затвердити примірне положення про малий груповий будинок, винагороду державним і приватним виконавцям, порядок проведення оборонного огляду Міністерством оборони.

Крім того, на сьогоднішньому засіданні планується затвердження фінансового плану "Укрспецекспорту" на 2019 рік, а також відчуження основних фондів НАК "Нафтогаз України".

Нагадаємо, раніше в уряді заявили, що Фонд енергоефективності запрацює в Україні на початку 2019 року. За домовленістю з ЄС у I кварталі Україна повинна відпрацювати і показати пілотний проект по фінансуванню готових продуктів для ОСББ.

Зазначимо, раніше також стало відомо, що Кабміну рекомендують забезпечити контроль за надходженням екологічного податку за викиди.