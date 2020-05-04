Кабмин сегодня представит полный список объектов, которые откроются с 11 мая

Кабинет министров сегодня, 4 мая, на внеочередном заседании представит полный список объектов, которые откроются в Украине после начала первого этапа смягчения карантина. Об этом сообщили премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, заседание правительства состоится в 13:00.

"Украина готовится к ослаблению карантина с 11 мая. Мы решили рассмотреть этот вопрос именно сегодня, чтобы бизнес за эту неделю смог подготовить все необходимые условия для безопасной работы. Планируем открыть парки, скверы и зоны отдыха, объекты индустрии красоты, оптовой и розничной торговли в отдельно стоящих помещениях (кроме ТРЦ). Полный список озвучим сегодня на открытом внеочередном заседании правительства в 13:00", - написал Шмыгаль.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что на данный момент ситуация в стране позволяет начать смягчение карантина с 11 мая.

Также сообщалось, что Кабмин разрешил проведение плановых операций, запрещенных на время карантина.

Отметим, 24 апреля правительство представило план по смягчению карантина в Украине. Он будет состоять из 5 этапов. Первый этап запланирован на 11 мая. Остальные этапы могут быть введены одновременно.