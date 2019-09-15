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Кабмін сьогодні внесе до Ради проект держбюджету на 2020 рік, - Гончарук

Новини » Політика    15.09.2019 - 14:26
Кабмін сьогодні внесе до Ради проект держбюджету на 2020 рік, - Гончарук
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Протягом двох тижнів Кабмін також подасть до Ради програму діяльності уряду

Кабінет міністрів сьогодні подасть у Раду проект державного бюджету на 2020 рік. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Прем'єр повідомив, що протягом двох тижнів Кабмін подасть до Ради програму діяльності уряду.

"Ми сьогодні в парламент подаємо перший проект бюджету, щоб депутати могли на нього подивитися. Протягом двох тижнів повинні подати до ВР програму діяльності уряду", - заявив Гончарук.

Зазначимо, що проект держбюджету на 2020 рік, згідно з розпорядженням президента України Володимира Зеленського, повинен бути внесений до Верховної ради до 15 вересня.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що розгляд проекту держбюджету на 2020 рік має розпочатися наступного пленарного тижня.

РБК-Україна писало, раніше Гончарук повідомив, що новий Кабінет міністрів ставить собі завдання в 40% зростання ВВП в наступні 5 років.

Додамо, що голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що парламент розгляне проект державного бюджету на 2020 рік на пленарному тижні з 17 по 20 вересня.

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