Кабмин сегодня определит сроки аудита "Укроборонпрома"

Кабинет министров Украины после журналистского расследования о хищениях в "Укроборонпроме" на заседании 3 апреля определит сроки аудита предприятий оборонной сферы. Соответствующая повестка дня опубликована на правительственном портале.

Отметим, планируется, что Кабмин поручит профильным министерствам в течение апреля провести осмотр предприятий "Укроборонпрома", а также организовать проведение аудита с привлечением международных экспертов.

Кроме того, на заседании Кабмина сегодня примут концепцию развития горных территорий украинских Карпат, утвердят финансовые планы "Аграрного фонда" и "Энергорынка", а также создадут комиссию по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Напомним, накануне президент Украины Петр Порошенко поручил проверить на детекторе лжи руководителей "Укроборонпрома".

Отметим, ранее "Укроборонпром" заявил о решении критических проблем с комплектующими из Российской Федерации. Как писало РБК-Украина, в журналистском расследовании программы "Наші гроші" отмечалось, что бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский и действующий директор "Укроборонпрома" Павел Букин являются участниками схемы хищений в оборонном комплексе.