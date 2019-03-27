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"Укроборонпром" заявляет о решении критических проблем с комплектующими из РФ

Новости » Политика    27.03.2019 - 16:37
"Укроборонпром" заявляет о решении критических проблем с комплектующими из РФ
Иллюстративное фото (ukroboronprom.com.ua)

Программа импортозамещения на ГК начала действовать с 2014 года

Государственный концерн "Укроборонпром" сообщает, что наиболее критические проблемы в сфере импортозамещения российских комплектующих уже решены по сравнению с 2014-2015 годами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

В ГК отметили, что программа импортозамещения для полного разрыва связей с военно-промышленным комплексом России реализуется с 2014 года.

"С 2014 года концерном реализуется программа импортозамещения, задачей которой является полный разрыв связей с военно-промышленным комплексом России. В ее рамках налажено сотрудничество с более 500 частными украинскими предприятиями, которые своей продукцией заменили комплектующие российского производства" - сообщили в "Укроборонпроме".

Также подчеркивается, что в производстве БТР-4 в 2014 году использовалось 45% российских деталей, 45% украинских и 10% иностранных. А в 2015 году его начали производить без каких-либо российских деталей, при этом доля украинских и иностранных комплектующих выросла до 65% и 35% соответственно. Кроме того, в 2016 году БТР-4 получил уже 85% украинских деталей и 15% иностранных.

"Если сравнивать с 2014-2015 годами, то наиболее критические проблемы в сфере импортозамещения уже решены. Особенно в бронетанковой отрасли, например, освоение производства гусениц для БМП. Сейчас завод им. Малышева освоил производство этих изделий, для чего необходимо заменить стандарт стали, ведь старый производился в России", - заверили в ГК.

Вместе с тем в "Укроборонпроме" пояснили, что самой сложной является ситуация в авиационной отрасли. Это связано с правилами и нормами, регулирующими безопасность полетов. А это значит, что замена одной системы самолета требует организации дополнительных испытаний.

Напомним, ранее начальник вооружения Вооруженных сил Украины Николай Шевцов заявил, что для украинских предприятий, которые осуществляют ремонт военной техники и вооружения, остается критическим вопрос запчастей, которые производятся только в РФ.

Как писало РБК-Украина ранее, в журналистском расследовании отмечалось, что заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и действующий директор "Укроборонпрома" Павел Букин являются участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе Украины. Расследователи заявили, что в 2015 году Игорь Гладковский вместе с другом Виталием Жуковым организовали поставки контрабандных российских деталей для военной техники ВСУ.

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