ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Шахтер" и "Динамо" вступают в борьбу за чемпионство в УПЛ

Новости » Спорт    03.04.2019 - 09:51
"Шахтер" и "Динамо" вступают в борьбу за чемпионство в УПЛ
Фото: "Шахтер" - "Динамо" (fcdynamo.kiev.ua)

Чемпионат переходит во вторую стадию

В рамках второго этапа чемпионата Украины в борьбу за чемпионство вступают сильнейшие клубы - донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Об этом сообщается на сайте УПЛ.

"Горняки" попытаются не потерять свой отрыв в 7 очков от киевлян в игре с "Александрией", которая начнется в 17:00, а команда Хацкевича встретится с луганской "Зарей" в 18:30.

Во Львове состоится игра команд, которые замыкают топ-6: ФК "Львов" примет "Мариуполь" (19:30).

Накануне началась решающая часть сезона в низшей шестерке, где "Карпаты" на своем поле уверенно победили "Ворсклу" (4:0) и оторвались от зоны плей-офф понижения на 4 очка.

 

Удруге поспіль львів’яни перемагають полтавців із великим рахунком

Опубліковано Українська Прем'єр-Ліга Вівторок, 2 квітня 2019 р.

Напомним, 23 тур украинской Премьер-лиги станет первым в чемпионате после распределения команда на две шестерки: группу борьбы за еврокубки и группу вылета.

 

Сьогодні стартує 23 тур Чемпіонату УПЛ За який клуб вболіватимете ?

Опубліковано Українська Прем'єр-Ліга Вівторок, 2 квітня 2019 р.

Как ранее сообщалось, в плане-календаре текущего сезона произошли изменения в связи с проведением в стране президентских выборов.

"Заря испытывает кадровые проблемы перед встречей с "Динамо" Швед стал лучшим игроком УПЛ по итогам двух месяцев
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины В ЦИК сообщили, когда можно сменить место регистрации для второго тура выборов
Новости Украины ДинамоШахтерЧемпионат УкраиныУПЛ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь