"Шахтер" и "Динамо" вступают в борьбу за чемпионство в УПЛ

Фото: "Шахтер" - "Динамо" (fcdynamo.kiev.ua)

Чемпионат переходит во вторую стадию

В рамках второго этапа чемпионата Украины в борьбу за чемпионство вступают сильнейшие клубы - донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Об этом сообщается на сайте УПЛ.

"Горняки" попытаются не потерять свой отрыв в 7 очков от киевлян в игре с "Александрией", которая начнется в 17:00, а команда Хацкевича встретится с луганской "Зарей" в 18:30.

Во Львове состоится игра команд, которые замыкают топ-6: ФК "Львов" примет "Мариуполь" (19:30).

Накануне началась решающая часть сезона в низшей шестерке, где "Карпаты" на своем поле уверенно победили "Ворсклу" (4:0) и оторвались от зоны плей-офф понижения на 4 очка.

Напомним, 23 тур украинской Премьер-лиги станет первым в чемпионате после распределения команда на две шестерки: группу борьбы за еврокубки и группу вылета.

Сьогодні стартує 23 тур Чемпіонату УПЛ За який клуб вболіватимете ? Опубліковано Українська Прем'єр-Ліга Вівторок, 2 квітня 2019 р.

Как ранее сообщалось, в плане-календаре текущего сезона произошли изменения в связи с проведением в стране президентских выборов.