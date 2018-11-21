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Кабмин сегодня одобрит проект соглашения о ЗСТ с Израилем

Новости » Экономика    21.11.2018 - 10:25
Кабмин сегодня одобрит проект соглашения о ЗСТ с Израилем
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Правительство также продлит сроки размещения акций "Центрэнерго"

Кабинет министр Украины на заседании 21 ноября одобрит проект соглашения о Зоне свободной торговле с Израилем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на правительственном портале.

 

Также в повестке дня значится продление сроков размещения акций "Центрэнерго", утверждение финансового плана публичного акционерного общества "Турбоатом", принятие мер для обеспечения теплом одного из жилых массивов Бердянска. Кроме того, челны правительства определятся с категориями объектов государственной формы собственности, которые подлежат охране органами полиции.

На заседании Кабмина также планируется внесение изменений в порядок аккредитации субъектов государственной регистрации и утверждение плана реализации Стратегии интеграции внутренне перемещенных лиц.

Напомним, Украина и Израиль завершили переговоры о Зоне свободной торговли еще в марте 2018 года. Тогда же предполагалось, что соглашение подпишут весной в ходе планируемого визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Также ранее сообщалось, что Украина и Турция до конца года подпишут соглашение о ЗСТ.

 

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныИзраильЗСТ
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