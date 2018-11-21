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Кабмін сьогодні ухвалить проект угоди про ЗВТ з Ізраїлем

Новини » Економіка    21.11.2018 - 10:25
Кабмін сьогодні ухвалить проект угоди про ЗВТ з Ізраїлем
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Уряд також продовжить терміни розміщення акцій "Центренерго"

Кабінет міністр України на засіданні 21 листопада схвалить проект угоди про Зону вільної торгівлі з Ізраїлем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на урядовому порталі.

 

Також у порядку денному значиться продовження строків розміщення акцій "Центренерго", затвердження фінансового плану публічного акціонерного товариства "Турбоатом", вжиття заходів для забезпечення теплом одного з житлових масивів Бердянська. Крім того, члени уряду визначаться з категоріями об'єктів державної форми власності, які підлягають охороні органами поліції.

На засіданні Кабміну також планується внесення змін до порядку акредитації суб'єктів державної реєстрації та затвердження плану реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, Україна та Ізраїль завершили переговори про Зону вільної торгівлі ще в березні 2018 року. Тоді ж передбачалося, що угоду підпишуть навесні в ході запланованого візиту прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Також раніше повідомлялося, що Україна і Туреччина до кінця року підпишуть угоду про ЗВТ.

 

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