Кабмин сделал доступными онлайн более сотни госуслуг

Кабинет министров Украины с апреля 2016 сделал доступными онлайн 128 государственных услуг. Об этом заявил глава правительства Владимир Гройсман, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Среди таких услуг - оформление ФЛП и ООО, помощи при рождении ребенка, субсидии.

"Правительство перевело онлайн уже 128 госуслуг. Оформление ФЛП и ООО, помощи при рождении ребенка, субсидии, строительные услуги и многое другое. Единственная точка входа - "Правительственный портал", а время для получения услуги - минимальное", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров Украины запустил услугу е-Пенсия, одобрив постановление об электронных услугах в сфере пенсионного обеспечения. Документ предусматривает существенную оптимизацию и внедрение онлайн таких массовых и общественно значимых услуг: назначение пенсии; перерасчет пенсии; назначение к пенсии надбавок, пособий, доплат и компенсаций; восстановление выплаты пенсии и перевод с одного вида пенсии на другой.

Как писало РБК-Украина, Кабмин запустит электронную Единую информационно-аналитическую систему управления социальной поддержкой населения Украины (E-Social) с 2020 года.