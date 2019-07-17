Кабмин запустит электронную систему соцподдержки украинцев

Фото: заседание Кабмина (Виталий Носач/РБК-Украина)

Систему должны запустить с 2020 года

Кабинет министров Украины запустит Единую информационно-аналитическую систему управления социальной поддержкой населения Украины (E-Social) с 2020 года. Соответствующий проект постановления правительство одобрило в ходе сегодняшнего заседания, передает корреспондент РБК-Украина.

Систему должны наполнить информацией до 30 сентября 2020 года.

"Кабинет министров Украины постановил согласиться с предложением Министерства социальной политики о создании Единой информационно-аналитической системы управления социальной поддержкой населения Украины", - говорится в тексте постановления.

Так, Министерству социальной политики поручено создать указанную систему, а также обеспечить до 30 сентября 2020 года ее наполнение информацией с использованием данных, имеющихся в других информационных системах, используемых структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения районных, районных в Киеве и Севастополе государственных администраций, исполнительными органами городских, районных в городах (в случае их образования) советов для предоставления, назначения и выплаты социальной поддержки.

Кроме того, Минсоцполитики поручено с 1 октября 2020 года использовать E-Social во время предоставления, назначения и выплаты социальной поддержки.

"На сегодня в Украине функционирует более 2 десятков систем для учета получателей социальной помощи и услуг и начисления выплат. Для нормативно-правового обеспечения объединения этих систем и оптимизации процессов проведения социальных выплат за счет средств государственного бюджета разработан проект акта", - указано в пояснительной записке.

Подчеркнем, проект постановления разработан с целью выполнения соглашения о займе между Украиной и Международным банком реконструкции и развития от 9.07.2014.

Напомним, Кабинет министров Украины запустил услугу е-Пенсия, одобрив постановление об электронных услугах в сфере пенсионного обеспечения.

Как писало РБК-Украина, в ходе сегодняшнего заседания Кабмин также расширил перечень населенных пунктов, где можно оформить брак за сутки.