Кабмін зробив доступними онлайн понад сотню держпослуг

Кабінет міністрів України з квітня 2016 року зробив доступними онлайн 128 державних послуг. Про це заявив глава уряду Володимир Гройсман, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Серед таких послуг - оформлення ФОП і ТОВ, допомоги при народженні дитини, субсидії.

"Уряд перевів онлайн уже 128 держпослуг. Оформлення ФОП і ТОВ, допомоги при народженні дитини, субсидії, будівельні послуги та багато іншого. Єдина точка входу - "Урядовий портал", а час для отримання послуги - мінімальний", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України запустив послугу е-Пенсія, схваливши постанову про електронні послуги в сфері пенсійного забезпечення. Документ передбачає істотну оптимізацію і впровадження онлайн таких масових і суспільно важливих послуг: призначення пенсії; перерахунок пенсії; призначення до пенсії надбавок, допомог, доплат і компенсацій; відновлення виплати пенсії та переклад з одного виду пенсії на інше.

Як писало РБК-Україна, Кабмін запустить електронну Єдину інформаційно-аналітичну систему управління соціальною підтримкою населення України (E-Social) з 2020 року.