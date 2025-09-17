UA

Кабмін розширив програму "Пакунок школяра": що змінилося

Фото: Кабмін розширив програму "Пакунок школяра" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет міністрів України розширив програму "Пакунок школяра". З 1 жовтня витрачати одноразову допомогу можна буде не лише на приладдя та одяг, а й на книги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко та представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.

"Розширили "Пакунок школяра". З 1 жовтня 2025 року витрачати одноразову допомогу можна і на книги", - повідомила Свириденко.

Також з 1 січня 2026 року брати участь у програмі зможуть тільки магазини, внесені до офіційного переліку (канцелярія, книги, дитячий одяг і взуття);

Окрім того, передбачено можливість подання заяви про надання одноразової грошової допомоги учням перших класів "Пакунок школяра" в паперовій формі у разі відсутності у відповідних державних електронних інформаційних ресурсах інформації, необхідної для ідентифікації особи отримувача. 

"Пакунок школяра"

Нагадаємо, у серпні в Україні стартувала програма "Пакунок школяра", яка передбачає одноразову виплату 5000 гривень для родин першокласників.

Подати заявку можна до 15 листопада 2025 року через застосунок "Дія" або у сервісних центрах Пенсійного фонду. Кошти зараховуються на спецрахунок і можуть бути витрачені лише на шкільне приладдя, одяг та взуття, а тепер й на криги.

