Кабмин расширил программу "Пакет школьника": что изменилось

"Расширили "Пакет школьника". С 1 октября 2025 года тратить одноразовую помощь можно и на книги", - сообщила Свириденко.

Также с 1 января 2026 года участвовать в программе смогут только магазины, внесенные в официальный перечень (канцелярия, книги, детская одежда и обувь);

Кроме того, предусмотрена возможность подачи заявления о предоставлении единовременной денежной помощи ученикам первых классов "Пакет школьника" в бумажной форме в случае отсутствия в соответствующих государственных электронных информационных ресурсах информации, необходимой для идентификации личности получателя.