Кабмин расширил программу "Пакет школьника": что изменилось

Фото: Кабмин расширил программу "Пакет школьника" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров Украины расширил программу "Пакет школьника". С 1 октября тратить одноразовую помощь можно будет не только на принадлежности и одежду, но и на книги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко и представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

"Расширили "Пакет школьника". С 1 октября 2025 года тратить одноразовую помощь можно и на книги", - сообщила Свириденко.

Также с 1 января 2026 года участвовать в программе смогут только магазины, внесенные в официальный перечень (канцелярия, книги, детская одежда и обувь);

Кроме того, предусмотрена возможность подачи заявления о предоставлении единовременной денежной помощи ученикам первых классов "Пакет школьника" в бумажной форме в случае отсутствия в соответствующих государственных электронных информационных ресурсах информации, необходимой для идентификации личности получателя.

 

"Пакет школьника"

Напомним, в августе в Украине стартовала программа "Пакет школьника", которая предусматривает единовременную выплату 5000 гривен для семей первоклассников.

Подать заявку можно до 15 ноября 2025 года через приложение "Дія" или в сервисных центрах Пенсионного фонда. Средства зачисляются на спецсчет и могут быть потрачены только на школьные принадлежности, одежду и обувь, а теперь и на льды.

