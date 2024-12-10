Кабмін розширив програму "Доступні ліки": що змінилось

Кабінет міністрів модернізував, а також розширив програму "Доступні ліки". Включено до переліку нові ліки й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.
Відповідно до рішення уряду:
За словами голови українського уряду, за п'ять років програмою "Доступні ліки" скористались вже більше ніж 5 мільйонів українців. Зокрема до неї були підключені 15 тисяч аптек та наразі доступні майже 600 препаратів.
"Також працюємо, щоб ліки були доступними у найвіддаленіших населених пунктах. У 13-ти областях вже працюють мобільні аптеки. По всій країні включно з прифронтовими регіонами є можливість доставки медпрепаратів "Укрпоштою", - додав він.
Програма "Доступні ліки" в Україні - це державна ініціатива, запущена у 2017 році, спрямована на забезпечення громадян безкоштовними або частково оплаченими медикаментами для лікування поширених захворювань. До програми входять препарати для пацієнтів із серцево-судинними хворобами, бронхіальною астмою, діабетом 2-го типу та іншими станами. З 2019 року адміністрування програми передали Національній службі здоров'я України (НСЗУ), а електронний рецепт зробив її ще доступнішою.
В НСЗУ розповідали про те, як дізнатись які "Доступні ліки" безоплатні, а які з доплатою.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.