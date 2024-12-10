Кабмін розширив програму "Доступні ліки": що змінилось

Відповідно до рішення уряду:

програма "Доступні ліки" включатиме нові ліки - до списку додано ще 30 нових діючих речовин, серед яких препарати для ревматологічних, неврологічних, очних та ендокринологічних хвороб;

програма також поширюватиметься й на дітей. Додані ліки у формі капель й мазей;

розширено мережу аптек, які задіяні у програмі. У тому ж числі будуть приєднані аптеки, які працюють у лікарнях;

аптеки пропонуватимуть покупцям спочатку препарати за найнижчою ціною, враховуючи діючу речовину;

за кошти "Зимової єПідтримки" можна придбати ліки українського виробництва.

За словами голови українського уряду, за п'ять років програмою "Доступні ліки" скористались вже більше ніж 5 мільйонів українців. Зокрема до неї були підключені 15 тисяч аптек та наразі доступні майже 600 препаратів.

"Також працюємо, щоб ліки були доступними у найвіддаленіших населених пунктах. У 13-ти областях вже працюють мобільні аптеки. По всій країні включно з прифронтовими регіонами є можливість доставки медпрепаратів "Укрпоштою", - додав він.

Програма "Доступні ліки"

Програма "Доступні ліки" в Україні - це державна ініціатива, запущена у 2017 році, спрямована на забезпечення громадян безкоштовними або частково оплаченими медикаментами для лікування поширених захворювань. До програми входять препарати для пацієнтів із серцево-судинними хворобами, бронхіальною астмою, діабетом 2-го типу та іншими станами. З 2019 року адміністрування програми передали Національній службі здоров'я України (НСЗУ), а електронний рецепт зробив її ще доступнішою.

В НСЗУ розповідали про те, як дізнатись які "Доступні ліки" безоплатні, а які з доплатою.