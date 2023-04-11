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Кабмін розширив повноваження військкоматів: що змінилось

Фото: Кабмін розширив повноваження військкоматів (zmi.ck.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Відтепер військкомати мають права надсилати повістки українцям незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на постанову Кабінету міністрів.

Відповідно до постави з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки також було знято завдання щодо підготовки та ведення територіальної оборони.

Окрім того, військкомати мають право сповіщати громадян про мобілізацію й закликати:

військовозобов’язані та резервісти СБУ та Служби зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, план мобілізації, прийнятий в Україні в лютому 2022 року, не завершено, у зв'язку з чим нема потреби в оголошенні нового.

Тим часом як відзначив керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік, надсилати повістки через "Дію" в Україні не будуть.

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Мобілізація в Україні