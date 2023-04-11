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Кабмин расширил полномочия военкоматов: что изменилось

Фото: Кабмин расширил полномочия военкоматов (zmi.ck.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Теперь военкоматы имеют право присылать повестки украинцам независимо от места их пребывания на военном учете.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета Министров.

В соответствии с поставленной задачей с территориальных центров комплектования и социальной поддержки также были сняты задачи по подготовке и ведению территориальной обороны.

Кроме того, военкоматы имеют право извещать граждан о мобилизации и призывать:

  • на военную службу по призыву лиц офицерского состава;
  • на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (зачисленных в военный оперативный резерв).

Исключением являются военнообязанные и резервисты СБУ и Службы внешней разведки.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, план мобилизации, принятый в Украине в феврале 2022 года, не завершен, в связи с чем нет нужды в объявлении нового.

Между тем, как отметил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифри Мстислав Баник, присылать повестки через "Дия" в Украине не будут .

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Мобилизация в Украине